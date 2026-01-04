АТОР опровергла сообщения о запрете въезда в Индонезию для неженатых туристов

«Иными словами: все это — сугубо для местных жителей. Теоретически в Индонезии к туристу за “внебрачные отношения” может прийти полиция, только и исключительно если заявление в полицию об этом поступит от 1. ребенка, 2. жена или муж, 3. родителя “вступивших во внебрачную связь”, что делает фактически невозможным привлечение “неженатых иностранцев” к любой ответственности», — говорится в сообщении.