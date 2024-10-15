АТОР объяснила, почему россияне не едут отдыхать на ноябрьские праздники

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым лишь 4% россиян летом 2024 года побывали за границей, 22% отдыхали на даче, 21% провели отпуск дома. Главным выводом исследования стал тренд на отказ от летнего отдыха, который наметился еще в прошлом году. В 2023 и 2024 годах в летний отпуск не уходила треть россиян (35 и 33% соответственно). Раньше этот показатель не превышал 24% от общего числа респондентов.