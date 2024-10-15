АТОР объяснила, почему россияне не едут отдыхать на ноябрьские праздники

Ноябрьские праздники большинство россиян проведут дома, сообщает Ассоциация туристических операторов России (АТОР) со ссылкой на статистику продаж туроператоров.
Число бронирований на туры по России упало на 10−20% ниже год к году. Зарубежные поездки не рассматривались.
Основная причина — слишком короткие праздники. В этом году в связи с Днем народного единства в России будет всего два выходных дня — 3 ноября, воскресенье, и 4 ноября, понедельник. Суббота, 2 ноября, будет рабочим днем: этот выходной перенесли на 30 апреля, чтобы удлинить майские праздники.
Год назад ноябрьские праздники длились три дня, поэтому вариантов для поездок было гораздо больше, говорят туроператоры.
Эксперты заметили, что те немногие, кто все же решился на путешествие в начале ноября, берут дополнительный выходной в субботу, 2 ноября. По статистике продаж, именно на эту дату приходится 90% заездов. Туристы выбирают удобные с точки зрения логистики и транспорта направления, отели три или четыре звезды.
Примерно половину заявок оформили семьи с детьми, так как в основном ноябрьские праздники совпадают с осенними каникулами. Среди популярных направлений у этой категории туристов — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Анапа с форматом проживания в отелях с питанием «все включено».
Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР, отметил, что при этом нет большого всплеска спроса на путешествия по России на всем протяжении осенних школьных каникул (с 28 октября по 4 ноября).
Также россияне решили остаться дома в ноябрьские праздники из соображений экономии — сберечь средства для путешествия на более длительные новогодние праздники. В этом году они составят 11 дней — с 29 декабря по 8 января включительно.
Среди самых популярных направлений — Краснодарский край (48% продаж), Кавказские Минеральные Воды (14%), Москва и Подмосковье (12%), Санкт-Петербург (8%) и Казань (6%). Меньшим спросом пользуются туры в Калининград, регионы Кавказа, города Золотого кольца, Нижний Новгород и Тюменскую область. В среднем поездки по России на ноябрьские праздники подорожали на 10−15% год к году.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым лишь 4% россиян летом 2024 года побывали за границей, 22% отдыхали на даче, 21% провели отпуск дома. Главным выводом исследования стал тренд на отказ от летнего отдыха, который наметился еще в прошлом году. В 2023 и 2024 годах в летний отпуск не уходила треть россиян (35 и 33% соответственно). Раньше этот показатель не превышал 24% от общего числа респондентов.