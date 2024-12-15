АТОР назвала причины отказа россиянам в выдаче шенгенских виз

«Но россияне все еще любят Европу. Поток туда, несмотря ни на что, растет. По итогам этого года прогнозируется плюс 2−4%. Связано это исключительно с тем, что логистика существенно дешевеет. Видя спрос, европейские перевозчики открывают рейсы из соседних стран, которые они раньше бы не поставили. Это Армения, Азербайджан, Казахстан, где сложно получить шенгенские визы. А если зайти на рейс, то можно увидеть, что там обладатели российских паспортов занимают 70% кресел», — заключил Мурадян.