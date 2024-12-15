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АТОР назвала причины отказа россиянам в выдаче шенгенских виз

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россиянам в последние годы стали чаще отказывать в выдаче шенгенских виз и тому есть несколько причин — ограничение в рассмотрении числа заявлений от туристов из РФ, а также участившиеся проверки заявок «под микроскопом», сообщил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Источник: © РИА Новости

«Это так, и причин этому несколько», — сказал Мурадян, отвечая на вопрос, действительно ли страны ЕС стали чаще отказывать россиянам в шенгенских визах.

«Первая причина — к сожалению, даже те страны, которые готовы выдавать туристические визы россиянам, находятся под жесточайшим давлением со стороны Брюсселя по количеству виз, которые они могут рассматривать в течение месяца. Разные цифры я слышал: от 100 заявлений в день до 50. Это ничтожно малые цифры для нас», — добавил он.

Второй фактор, по мнению вице-президента АТОР, связано с тем, что заявления россиян все чаще рассматривают «под микроскопом». «Наши граждане по-прежнему хотят “визу впрок”. И сейчас у визового и консульского центров есть возможность проверять бронирования и видеть, что билеты на самом деле не купленные, а отели только забронированы и не оплачены. Процент рассмотрения заявлений “под микроскопом” растет», — рассказал Мурадян.

При этом эксперт подчеркнул, что «никаких предпосылок к улучшению ситуации нет». «Более того, мы видим, что из Брюсселя звучат заявления о том, что надо вообще прекратить выдавать россиянам визы. Но здесь, я надеюсь, туристический бизнес Евросоюза призовет власти к голосу разума, потому что российских туристов любят везде. Мы щедрые, мы пользуемся инфраструктурой, мы ездим на экскурсии», — отметил он.

«Но россияне все еще любят Европу. Поток туда, несмотря ни на что, растет. По итогам этого года прогнозируется плюс 2−4%. Связано это исключительно с тем, что логистика существенно дешевеет. Видя спрос, европейские перевозчики открывают рейсы из соседних стран, которые они раньше бы не поставили. Это Армения, Азербайджан, Казахстан, где сложно получить шенгенские визы. А если зайти на рейс, то можно увидеть, что там обладатели российских паспортов занимают 70% кресел», — заключил Мурадян.

В августе в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что российским туристам стоит за 2,5−3 месяца планировать поездку в страны ЕС из-за удлинения сроков выдачи шенгенских виз и сложностей с записью в визовые центры.