АТОР: кому и когда откажут в выезде за границу из-за паспорта

Технический брак
По информации Telegram-каналов SHOT и Life, десятки россиян лишились долгожданного отдыха из-за технического брака в пятилетних загранпаспортах. Проблема заключается в некорректной печати: персональные данные оказались размещены непосредственно на полях документа, а не под ними, как предусмотрено техническими стандартами. Именно этот дефект стал формальным основанием для признания паспортов недействительными при пересечении границы. С такими ошибками, к примеру, не удастся вылететь в Турцию, ОАЭ, Таиланд.
Некоторые из пострадавших туристов, которым все же удалось улететь в другие страны, испытывали трудности при заселении в отелях — электронные сканеры отказывались считывать информацию из дефектных документов. Из-за этого путешественникам пришлось вручную заполнять регистрационные формы.
Туроператоры, столкнувшись с волной подобных случаев, стали активно предупреждать клиентов о возможных рисках и рекомендовать заранее проверять документы, а при обнаружении дефектов — заменять их до планирования поездки.
МВД России категорически опровергает информацию о массовых технических дефектах в загранпаспортах, которые якобы приводят к запретам на выезд за границу. Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что в 2025 году не поступало ни одной жалобы от граждан по этому поводу, а распространяемые в СМИ сведения не соответствуют действительности.
«Наложение текста не может служить основанием для признания паспорта недействительным», — подчеркнула Волк, порекомендовав гражданам тщательно проверять документы при получении.
Правовой казус
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян подтвердил наличие технических ошибок в загранпаспортах старого образца, в частности, эффекта «наползания текста», однако отметил, что эти случаи не носят массового характера.
По его словам, сейчас туристическая отрасль ожидает официальных разъяснений от МВД по этому вопросу. Он также обратил внимание на правовой казус, возникающий при изъятии паспортов: «Один орган эти паспорта выдает (МВД), а изымает совершенно другой — ФСБ и их подразделения пограничной службы Российской Федерации».
Что касается распределения ответственности, вице-президент АТОР четко обозначил, что обязанность проверять документы полностью лежит на самих гражданах. «Это не является зоной ответственности туроператоров и турагентов. Они могут только обратить внимание на несоответствие», — пояснил эксперт. При этом он отметил, что граждане имеют право обращаться в территориальные органы МВД для подтверждения подлинности документов.
Несмотря на то, что, по оценке Мурадяна, проблема с бракованными паспортами не носит системного характера, он привел характерные примеры технических ошибок: «Я знаю случаи, когда встречаются технические ошибки: пол перепутан, имена, фамилия. Даже если у вас до этого не было проблем, это не значит, что они не возникнут в любой момент. В паспорте может отыскаться ошибка, на которую раньше не обращали внимания», — добавил он.
Встречаются и более серьезные дефекты, способные стать основанием для запрета выезда. Речь идет о таких существенных недостатках, как деформация печати. В этих случаях эксперты настоятельно рекомендуют туристам не ограничиваться простой заменой документа, а предпринимать более решительные действия — направлять официальные претензии в уполномоченные органы или обращаться в суд для защиты своих прав и возмещения расходов.