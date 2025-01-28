АТОЛ: спрос на магические атрибуты у россиян вырос на треть в 2024 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Спрос на магические атрибуты в России в 2024 году вырос на 34% по сравнению с предыдущим годом, говорится в исследовании IT-компании АТОЛ (разработчик технологий для обмена товарами и услугами, один из ведущих операторов онлайн-касс в России), с которым ознакомился ТАСС. Стоимость среднего эзотерического набора аналитики оценили в 9,4 тыс. руб.
«Спрос на магические атрибуты в 2024 году вырос на 34%. К такому выводу пришли аналитики “АТОЛ онлайн”, проведя исследование обезличенных данных продаж. В среднем эзотерический набор приобретали за 9,4 тыс. руб., что на 10% дороже, чем в 2023 году», — отмечается в исследовании. Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж по 5,3 млн чеков за 2023−2024 годы.
Наиболее востребованным эзотерическим атрибутом по итогам прошлого года стал набор рун — доля продаж в категории составила 32%. Средняя цена его продажи выросла на 11% — до 761 ₽, количество покупок увеличилось на 11%.
Спрос на шаманские бубны вырос почти вдвое (на 95%), а средняя стоимость покупки — на 25%. Медианная цена бубна, по оценкам аналитиков, составила 4,1 тыс. руб. Медианная цена на карты таро достигла 711 ₽ за колоду, что на 7% дороже, чем в 2023 году. При этом спрос на них остался на уровне предыдущего года.
Спрос на стеклянные шары вырос на 146%, а их стоимость составила 641 ₽ (на 10% ниже, чем в 2023 году). Интерес к куклам вуду возрос на 66%, а средняя цена увеличилась до 867 ₽ (на 16% выше по сравнению с 2023 годом). Спрос на осиновые колья вырос на 51%, средняя стоимость покупки составила 323 ₽ (+1%).
При этом спрос на черные свечи снизился на 18%, средняя цена на них составила 370 ₽ (-8%).
Одновременно вырос спрос на эзотерические книги. Так, объем продаж литературы по экстрасенсорике увеличился на 4%, а по обучению искусству гадания на картах таро — на 3%. При этом средняя стоимость покупки одной «магической» книги составила 656 ₽, что соответствует показателям 2023 года.