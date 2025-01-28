АТОЛ: спрос на магические атрибуты у россиян вырос на треть в 2024 году

Спрос на шаманские бубны вырос почти вдвое (на 95%), а средняя стоимость покупки — на 25%. Медианная цена бубна, по оценкам аналитиков, составила 4,1 тыс. руб. Медианная цена на карты таро достигла 711 ₽ за колоду, что на 7% дороже, чем в 2023 году. При этом спрос на них остался на уровне предыдущего года.