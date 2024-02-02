Атмосферу Земли окутало золотое «покрывало»

Экипаж Международной космической станции (МКС) сделал потрясающий снимок свечения атмосферы Земли. На фотографии с высокой экспозицией видна золотистая полоса, освещающая горизонт планеты. Изображение опубликовано на официальном сайте НАСА.
Атмосферное свечение, или свечение воздуха, происходит в результате взаимодействия в верхних слоях атмосферы Земли солнечного света и молекул азота, кислорода, натрия и озона. Они возбуждаются ультрафиолетом и, в свою очередь, излучают свет при столкновении друг с другом.
Согласно описанию изображения НАСА, фотография была сделана на высоте 415 километров над уровнем Тихого океана, к северо-востоку от Папуа — Новой Гвинеи. В дополнение к золотистому свечению на фотографии также отчетливо видны вершины тонких облаков над темно-синим Тихим океаном. На изображение слева также попал стыковочный и лабораторные модули «Причал» и «Наука», принадлежащие российской государственной корпорации Роскосмос.
Ранее астронавт на МКС сделал снимок редкого атмосферного явления.
Анна Морозова