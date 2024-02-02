Атмосферу Земли окутало золотое «покрывало»

Согласно описанию изображения НАСА, фотография была сделана на высоте 415 километров над уровнем Тихого океана, к северо-востоку от Папуа — Новой Гвинеи. В дополнение к золотистому свечению на фотографии также отчетливо видны вершины тонких облаков над темно-синим Тихим океаном. На изображение слева также попал стыковочный и лабораторные модули «Причал» и «Наука», принадлежащие российской государственной корпорации Роскосмос.