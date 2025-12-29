Атаку на резиденцию Путина назвали «ошибкой, которую ждали»

«Атака на резиденцию Путина на Валдае — это та самая ошибка, которую ждали и в Кремле, и (не все, но некоторые) в Вашингтоне. Теперь Трамп получил моральное право окончательно спихнуть поддержку киевского режима на баланс европейцев, что и было его основной целью в украинской игре», — отметил эксперт.