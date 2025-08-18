Атака на Смоленскую АЭС: для чего Киеву ядерная провокация

Украинские войска попытались атаковать Смоленскую АЭС. По данным ФСБ России, по станции пытались нанести удар беспилотным летательным аппаратом «Спис». В Росатоме сообщили, что при падении ЮПЛА произошла детонация. В результате взрыва повреждения получили несколько зданий третьего энергоблока, но это не повлияло на работу.
— Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям, — рассказали в компании.
Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов связал атаку на Смоленскую АЭС с итогами встречи президентов России и США.
— Данный процесс воспринимается крайне болезненно как самими главарями киевского режима, так и их кураторами из числа ультраглобалистов, прежде всего военно-политического истеблишмента стран Европы, которые в настоящий момент предпринимают попытки по нагнетанию эскалации в надежде срыва переговорного процесса, — рассказал он ТАСС.
— Атака на любую атомную электростанцию — это опасно. Потому что это объект особой опасности, связан с радиацией. Долгосрочное радиоактивное заражение может нанести серьезный ущерб местности. Там плотная застройка, там большое количество людей. Еще раз Украина подтвердила, что является террористическим государством, — объяснил «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Он отметил, что отвечать нужно ударами по воинским частям Украины. Парламентарий убежден, что российские спецслужбы в силах выяснить, кто атаковал АЭС.