Украинские войска предприняли попытку вторгнуться в Белгородскую область. Министерство обороны сообщило, что только за 18 марта потери ВСУ на этом направлении составили до 60 человек, а также семь боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и автомобиль. Всего киевский режим задействовал в атаке до 200 человек. Наступление осуществлялось в направлении сел Демидовка и Прилесье.
— Обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться сложной. Министерство обороны и пограничные службы выполняют свои задачи. Наша общая задача — это обезопасить наше население, — заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Авторы канала «Военная хроника» обратили внимание на тактические знаки на технике ВСУ. Это — белый треугольник. Именно он был на украинских машинах и в Курской области, что может говорить или об использовании в Белгородчине резервов, предназначавшихся для операции у Суджи, или же в бой отправили тех, кому удалось выбраться из-под Курска.
Наступление началось накануне переговоров президентов России и США, которые анонсировались в прессе. Директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка считает, что единственной целью атаки было показать слабость нашей страны на фоне переговоров.
— Украинская сторона дает сигналы мировому сообществу, что у них есть еще силы не только защищаться, но и атаковать Российскую Федерацию. Если бы атака была успешной, то это было показано, что Москва не способна защитить свою территорию несмотря на то, что она диктует условия о будущем мире. Необходимо было максимально усложнить и переговорный процесс, и создать информационный фон, наравне с Курском, — пояснил Сапрыка.
Такими действиями режим Зеленского также хотел показать свою независимость от Вашингтона и Трампа, который и продвигает перемирие. Кроме этого, это была попытка продемонстрировать европейским лидерам желание продолжать боевые действия. По мнению Сапрыки, подобные нападения на территорию России продолжатся и дальше, потому что Зеленскому необходимо продолжение военных действий, без которых он окажется не у дел.