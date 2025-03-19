Атака на Белгородскую область: зачем Киев начал новое наступление

— Украинская сторона дает сигналы мировому сообществу, что у них есть еще силы не только защищаться, но и атаковать Российскую Федерацию. Если бы атака была успешной, то это было показано, что Москва не способна защитить свою территорию несмотря на то, что она диктует условия о будущем мире. Необходимо было максимально усложнить и переговорный процесс, и создать информационный фон, наравне с Курском, — пояснил Сапрыка.