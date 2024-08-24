Атака грибов. Учёные гадают, как предотвратить «банановый апокалипсис»

До Кавендиша на мировом рынке банановой продукции преобладал сорт Грос-Мишель. Было это 100 лет назад и даже более. Но в начале ХХ века бананы Грос-Мишель стал атаковать грибок Fusarium oxysporum. Его штамм R1 вызывал фузариоз — так называемую панамскую болезнь, или болезнь увядания. К середине ХХ столетия она привела почти к полному исчезновению популярного сорта бананов, и компании, занятые их выращиванием, были вынуждены искать ему замену. Остановились на бананах Кавендиш, которые в то время были устойчивы к опасному штамму грибка — их, собственно, и вывели, чтобы противостоять вредоносному микроорганизму.