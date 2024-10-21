Астропсихолог назвала пять знаков, которые тяжело переживают расставания

Девы — практичные и рациональные личности, но и они могут переживать разрывы очень болезненно. Несмотря на то что Дева стремится к честным и открытым отношениям, она часто скрывает свои чувства. Если отношения заканчиваются, для Девы это может стать катастрофой. Она может разорвать отношения без объяснений, но внутри будет испытывать сильную боль.