Астрономы выяснили, что Малое Магелланово облако состоит из двух разнородных частей
Они могут быть останками двух древних столкнувшихся галактик, считают исследователи.
Они могут быть останками двух древних столкнувшихся галактик, считают исследователи.
ТАСС, 15 декабря. Астрономы выяснили, что галактика Малое Магелланово облако, один из спутников Млечного Пути, состоит из двух обособленных структур с очень разным химическим составом и набором молодых и древних звезд. Они могут быть останками двух древних столкнувшихся галактик, пишут исследователи в статье, опубликованной в электронной библиотеке arXiv.org.
«Объяснить существование этих регионов можно тем, что они представляют собой останки древних галактик, в пользу чего говорят различия в концентрации тяжелых элементов в звездах этих регионов, а также особенности в составе и структуре молекулярных облаков. При этом мы не исключаем того, что Малое Магелланово облако также могло быть разбито на две части в результате гравитационных взаимодействий с Большим Магеллановым облаком», — пишут исследователи.
К такому выводу пришла группа астрономов под руководством директора Кильской обсерватории Якобуса ван Лона при изучении данных, которые были собраны при помощи австралийского радиотелескопа GASKAP-Hi, прототипа строящегося крупнейшего в мире радиотелескопа SKA. Этот прибор способен находить и изучать структуру облаков из нейтрального водорода, внутри которых формируются новые звезды.
Исследователи воспользовались этой особенностью GASKAP-Hi для составления карты скоплений этого газа внутри Малого Магелланова облака, одного из ближайших к нам спутников Млечного Пути. Ученых давно интересуют свойства скоплений нейтрального водорода в этой галактике, так как ее звезды содержат в себе очень небольшие количества астрономических «металлов», элементов тяжелее водорода и гелия.
Для изучения свойств облаков водорода в этой галактике ученые объединили данные наблюдений на GASKAP-Hi со сведениями, которые были получены при помощи орбитальной обсерватории GAIA и в рамках инфракрасного обзора неба APOGEE. Дальнейший анализ этих сведений неожиданно указал на то, что Малое Магелланово облако состоит из двух обособленных структур с очень разным химическим составом и свойствами популяций их звезд.
Разнородный характер открытых учеными половин Малого Магелланова облака указывает на то, что оно или возникло в результате столкновения двух менее крупных объектов, или же было растянуто на две части в далеком прошлом в результате гравитационных взаимодействий с более крупным соседом, Большим Магеллановым облаком. Последующие наблюдения, как надеются исследователи, помогут понять, какая из этих двух теорий ближе к истине.