Астрономы выяснили, что двойные звезды на самом деле тройные

Астроному из Университета Лидса в Великобритании, проанализировав данные миссии Gaia Европейского космического агентства, выяснили, что в некоторых системах с двумя звездами есть третья звезда- «вампир», питающаяся материей своих соседей. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Звезды- «вампиры», или Ве-звезды, — подвид массивных и чрезвычайно ярких звезд спектрального класса, окруженных кольцами перегретого газа. Их масса составляет от 2 до 16 масс Солнца.

Согласно теории, диски вокруг Ве-звезд создаются при быстром вращении, отрывая вещество от ближайших светил, поэтому их и называют вампирами. Полученное вещество сильнее раскручивает их. Ранее считалось, что такой процесс происходит только в двойных системах, однако последние наблюдения показали возможность существования тройных систем, где Be-звезда получает нужные материалы сразу из двух источников.

Как только «жертвы» подходят ближе к звездам- «вампирам», массы первых могут быть переданы вторым. Однако вместо того, чтобы упасть непосредственно на их поверхность, этот материал сначала образует закрученный диск. Таким образом Ве-звезды становятся очень тусклыми, поэтому обнаружить их сложно.

«За последние десять лет астрономы пришли к выводу, что двойные системы — важный элемент эволюции звезд. Теперь мы все ближе подходим к идее, что все гораздо сложнее, поэтому нужно присмотреться к тройным звездам. Несомненно, тройные — это новые двойные», — заключили авторы исследования.

Ранее астрономы зафиксировали необычное извержение новой звезды.