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Астрономы впервые увидели неожиданное космическое явление в реальном времени

Международная группа астрономов впервые смогла в реальном времени наблюдать неожиданное явление — появление джета черной дыры. Космическое событие зарегистрировали в галактике 1ES 1927+654 в 270 млн световых лет от Земли в созвездии Дракона. Исследование опубликовано в научном издании Astrophysical Journal Letters (AJL).

Источник: NASA

Джеты, или полярные струйные течения — мощные потоки плазмы, вырывающиеся на околосветовой скорости из полюсов черной дыр.

По словам ученых, обнаруженный в созвездии Дракона джет движется со скоростью до 30% от скорости света. Он начал формироваться в 2018 году после необычного всплеска активности.

Новорожденные джеты, исходящие из 1ES 1927+654, относительно малы по сравнению с массивными струйных структурами в некоторых из самых активных ядер галактик, где действуют гигантские черные дыры, отметили авторы открытия.

Астрономы предполагают, что активизация черной дыры в далекой галактике могла быть вызвана так называемым событием приливного разрушения, когда звезда, облако газа или другой крупный объект слишком близко подошел к гравитационной воронке и искусственно увеличил ее яркость на несколько лет.