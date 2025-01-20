Астрономы впервые увидели неожиданное космическое явление в реальном времени

Астрономы предполагают, что активизация черной дыры в далекой галактике могла быть вызвана так называемым событием приливного разрушения, когда звезда, облако газа или другой крупный объект слишком близко подошел к гравитационной воронке и искусственно увеличил ее яркость на несколько лет.