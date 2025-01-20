Астрономы впервые увидели неожиданное космическое явление в реальном времени

Джеты, или полярные струйные течения — мощные потоки плазмы, вырывающиеся на околосветовой скорости из полюсов черной дыр.
По словам ученых, обнаруженный в созвездии Дракона джет движется со скоростью до 30% от скорости света. Он начал формироваться в 2018 году после необычного всплеска активности.
Новорожденные джеты, исходящие из 1ES 1927+654, относительно малы по сравнению с массивными струйных структурами в некоторых из самых активных ядер галактик, где действуют гигантские черные дыры, отметили авторы открытия.
Астрономы предполагают, что активизация черной дыры в далекой галактике могла быть вызвана так называемым событием приливного разрушения, когда звезда, облако газа или другой крупный объект слишком близко подошел к гравитационной воронке и искусственно увеличил ее яркость на несколько лет.