Астрономы узнали, на что похожи молодые галактики

«Согласно анализу новых изображений космического телескопа “Джеймс Уэбб”, молодые галактики не похожи ни на диск, ни на яйцо. Они — бананы», — пишет издание.

Как пишет New York Times, к такому предварительному выводу пришла команда астрономов, которой руководил постдокторант Колумбийского университета Вирадж Пандья. Сообщается, что ученые повторно изучили снимки более четырех тысяч молодых галактик, обнаруженных «Джеймсом Уэббом».

По данным газеты, Пандья выступит с речью о своем открытии в Американском астрономическом обществе 10 января. Если результат работы не будет опровергнут, астрономы полагают, что открытие может значительно изменить существующую точку зрения о появлении и росте галактик, а также о воздействии темной материи, которая влияет на их формирование.