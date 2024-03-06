Астрономы уточнили вероятность падения на Землю гигантского астероида Апофис

Астероид Апофис открыли в 2004 году. Диаметр космической скалы составляет 325 метров, а масса оценивается в 2,7 млн тонн. Если такой объект упадет на нашу планету, эффект от удара будет сравним со взрывом ядерной бомбы мощностью в несколько мегатонн. Этого достаточно, чтобы разрушить крупный город, а также вызвать сильные землетрясения, цунами и другие масштабные катаклизмы.