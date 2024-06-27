Астрономы создали уникальную модель межзвездного газопылевого скопления «Столпы Творения»

Созвездие Змеи, туманность Орел. Группа астрономов и художников из Института исследований космоса с помощью космического телескопа (США) подготовила трехмерную модель «Столпов Творения» — знаменитого скопления межзвездной пыли и газа, расположенного на расстоянии около 7000 световых лет от Земли.
Небольшой видеоролик, позволяющий совершить виртуальный облет «Столпов Творения», был создан на основе снимков скопления, полученных космическими телескопами «Хаббл» (в видимом диапазоне) и «Джеймс Уэбб» (в инфракрасном диапазоне).
Ярко-красные зоны на концах «Столпов», чем-то похожие на извержения вулканов, представляют собой массы вещества, выброшенного формирующимися звездами.
Владельцы 3D-принтеров также могут скачать файлы для печати пластиковой модели «Столпов Творения», которая украсит рабочий стол каждого любителя астрономии.
Четыре газопылевых облака, напоминающих диковинных чудовищ или странные скальные образования, были впервые сфотографированы «Хабблом» в 1995 году. Свое название они получили из-за происходящих в скоплении процессов формирования новых звезд. Согласно одной из теорий, «Столпы Творения» были уничтожены взрывом сверхновой звезды около 6000 лет назад. Если эта теория верна, то примерно через тысячу лет ученые на Земле смогут увидеть, как это произошло.