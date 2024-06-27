Астрономы создали уникальную модель межзвездного газопылевого скопления «Столпы Творения»

Четыре газопылевых облака, напоминающих диковинных чудовищ или странные скальные образования, были впервые сфотографированы «Хабблом» в 1995 году. Свое название они получили из-за происходящих в скоплении процессов формирования новых звезд. Согласно одной из теорий, «Столпы Творения» были уничтожены взрывом сверхновой звезды около 6000 лет назад. Если эта теория верна, то примерно через тысячу лет ученые на Земле смогут увидеть, как это произошло.