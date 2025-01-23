Астрономы сняли на видео «редкий и жутковатый» выброс плазмы с Солнца

На коротком видео видно, как с Солнца идет выброс темного вещества, которое потом рассеивается около звезды. Астрономы описали это явление как «очень редкое, красивое и даже немного жутковатое». Там указали, что в центре диска Солнца сформировалась «призрачная структура выраженного черного цвета», которая потом рассеялась в космическом пространстве.