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Астрономы развеяли слухи о приближении к Земле «второй Луны»

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Астероид 2024 РТ5 изменит свою орбиту под воздействием гравитации Земли, но «второй Луной», то есть новым спутником, не станет, сообщили РИА Новости эксперты.

Источник: NASA

Ранее в СМИ появились сообщения, что к Земле приближается астероид, который на время станет новым спутником планеты, вращаясь вокруг нее по орбите.

«Никакой “второй Луной” он не сможет стать. Астероид 2024 РТ5 обнаружен 7 августа 2024 года астрономами из Мадридского университета Комплутенсе. Согласно их вычислениям, диаметр астероида около 10−11 метров. Под воздействием гравитации Земли он изменит свою орбиту, но спутником Земли никогда не станет», — сказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Она отметила, что жители Земли не смогут наблюдать приближение астероида, поскольку он слишком мал, чтобы увидеть его невооруженным глазом.

Астроном, сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин также заявил РИА Новости, что считать астероид 2024 PT5 настоящим, пусть и временным, спутником нельзя. По его словам, Земле удалось погасить скорость астероида, но это случилось уже вне сферы ее гравитационного влияния, и астероид в итоге «утянуло» Солнце.