Астрономы развеяли слухи о приближении к Земле «второй Луны»

Астроном, сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин также заявил РИА Новости, что считать астероид 2024 PT5 настоящим, пусть и временным, спутником нельзя. По его словам, Земле удалось погасить скорость астероида, но это случилось уже вне сферы ее гравитационного влияния, и астероид в итоге «утянуло» Солнце.