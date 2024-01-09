Астрономы разгадали тайну радиокольца в 10 раз больше Млечного Пути

Таинственные призрачные круги в глубоком космосе, которые видны при обзорах неба на радиоволнах, сбивают с толку астрономов с момента их открытия в 2019 году. Но наконец-то исследователи смогли найти объяснение их происхождению. По крайней мере, одному из этих странных радиокругов. И ученые говорят, что это «очень захватывающее открытие».

В исследовании, опубликованном в журнале Nature, астрономы рассказывают, что как минимум одно кольцо появилось из-за вспышки звезд, сформированных в далекой галактике. Взорвавшись, они выбросили в окружающее пространство газ, который, столкнувшись с более медленным газом, движущимся вокруг галактики, создал ударную волну. И эта волна породила невероятный радиокруг (ORC), который в 10 раз шире Млечного Пути.

По словам специалистов Американского астрономического общества, радиокруги могут обнаружить только радиотелескопы. Первые такие ORC выявили в 2019 году. На сегодняшний день их выявлено 12, но о них все еще мало что известно. Радиоизлучение напоминает свет, который можно встретить в других ударных волнах, а сферическая форма напоминает такие объекты, как планетарные туманности или остатки сверхновых, только намного больше.

В 2023 году астрономы выявили, что в центре каждого ORC находится галактика. Это позволило предположить, что радиокруги возникли именно там, в галактике, и расширились наружу. Наиболее вероятным объяснением ученые считали взрыв горячего газа.

Позже ученые обнаружили в одном из радиокругов, ORC4, целую кучу звезд возрастом около 6 миллиардов лет, что говорило о том, что в галактике произошел взрыв звездообразования, завершившийся около миллиарда лет назад.

С помощью моделирования астрономы реконструировали сценарий космического явления и показали, как миллиард лет назад галактика в центре ORC4 пережила короткий, но интенсивный период звездообразования. Подобные события, как правило, порождают большие звезды. Горят они ярко, но «топливо» у них быстро заканчивается. Поэтому несколько миллионов лет спустя звезды взрываются как сверхновые.

Эта серия взрывов, следующих одна за другой, порождает мощный галактический ветер, выдувающий газ из галактики. Сталкиваясь с тонким газом за пределами галактики, этот ветер создает ударную волну, быстро движущиеся электроны внутри которой вращаются вокруг силовых линий магнитного поля и генерируют излучение, известное как синхротронное или магнитно-тормозное излучение. В ударной волне старения ORC4 эти вращения медленные и производят радиоволны, наблюдаемые в радиокруге.

И хотя модель не раскрывает причин вспышки звездообразования, астрономы считают, что это произошло в результате слияния галактик одинакового размера. Теперь исследователи надеются укрепить свою модель, более подробно рассмотрев ORC4 и изучив несколько других радиокругов. Это поможет не только раскрыть тайну ORC, но также даст новое представление о звездных вспышках и их последствиях.