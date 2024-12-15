Астрономы рассказали, что ждет Землю в первые дни 2025 года

Астрономы отметили, что Квадрантиды будут одним из лучших для наблюдения метеорных потоков в 2025 году. Также благоприятные условия для наблюдения сложатся во время пика Ориониды в октябре и Леониды в ноябре. Лириды в апреле, Персеиды в августе, Дракониды в октябре и Геминиды в декабре 2025 года будет сложно заметить с Земли.