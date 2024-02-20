Астрономы просканировали 78% пространства, где может скрываться 9-я планета

Осталось изучить сравнительно небольшое пространство — 22% мест, где может скрываться девятая планета. Астрофизики рассчитывают, что им это удастся в ближайшие год или два, когда будут получены данные от планируемого исследования Legacy Survey of Space and Time — его ждут все астрономы мира. LSST будет проводиться обсерваторией Rubin в Чили, которая сейчас достраивают. Предполагается, что в рамках исследования она будет поставлять до 20 терабайт данных ежедневно.