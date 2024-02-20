Астрономы просканировали 78% пространства, где может скрываться 9-я планета

Астрофизики из Калифорнийского технологического института и Смитсоновской обсерватории сообщили, что исследовали 78% пространства, где может находиться загадочная девятая планета. Таким образом, круг поисков значительно сузился. Предполагается, что «планета Х» вращается на окраине Солнечной системы далеко за орбитой Плутона. И теперь найти ее могут в ближайшие год-два. Обнаружение девятой планеты поможет понять и объяснить многие явления в Солнечной системе.
Недостающий компонент
Существование девятой планеты Солнечной системы предполагали еще со времен открытия Нептуна в 1846 году. Современные исследования включают работы 2016−2017 годов, где профессор планетологии, астрофизик Константин Батыгин и профессор астрономии Майкл Браун с коллегами оценили вероятность существования этой планеты в 90% и представили доказательства своей гипотезы. В 2021-м Браун и Батыгин обозначили область, где планета может находиться.
В новом исследовании, опубликованном в The Astronomical Journal, авторы использовали данные Системы телескопов для панорамного обзора и обнаружения астероидов Pan-STARRS, чтобы изучить спрогнозированную область неба. Результатом работы стало то, что команда значительно сократила количество возможных местоположений девятой планеты. Ученым удалось исключить 78% пространства, рассчитанного в предыдущей работе.
Ученые в новом исследовании смогли предположить размер большой полуоси девятой планеты — 500 астрономических единиц, и ее массу, которая, по оценкам, может составить 6,6 земной. Это была бы уникальная планета для нашей системы — пятая по величине и единственная с массой между Землей и Ураном.
Осталось изучить сравнительно небольшое пространство — 22% мест, где может скрываться девятая планета. Астрофизики рассчитывают, что им это удастся в ближайшие год или два, когда будут получены данные от планируемого исследования Legacy Survey of Space and Time — его ждут все астрономы мира. LSST будет проводиться обсерваторией Rubin в Чили, которая сейчас достраивают. Предполагается, что в рамках исследования она будет поставлять до 20 терабайт данных ежедневно.
Я думаю, что это наиболее вероятный вариант для поиска девятой планеты. Когда первые данные появятся в Сети через год или два, они быстро охватят бо́льшую часть пространства поиска и, если планета-9 там есть, ее найдут.
Почему так настойчиво ищут девятую планету?
Астрофизики объясняют, что Солнечную систему до сих пор трудно понять без этого небесного тела. Только ее гравитационное притяжение может объяснить аномалии в расположении орбит некоторых объектов, например, внутри орбит Нептуна; большие расстояния в перигелии, сильно наклоненные или даже ретроградные объекты во внешней части системы. И многие другие явления, которых не должно было произойти, если бы девятой планеты не существовало.