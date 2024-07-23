Астрономы предупреждают: около 60% объектов около Земли могут быть «темными кометами»

Если темных комет больше во внутреннем пространстве Солнечной системы, чем мы думали, то это они могли доставить воду на Землю, считают астрономы из Мичиганского университета с коллегами.
Новое исследование их команды показало, что эти таинственные объекты могут составлять до 60% от всех небесных камней в околоземном пространстве, в том числе в главном поясе. А их «тело» все еще может хранить лед, который является ключом к одной из главных загадок — происхождению воды на нашей планете. Выводы исследователей опубликованы в научном журнале Icarus.
На данный момент ученым известно более 35 тысяч объектов в пространстве вокруг орбиты Земли: в основном, это астероиды и кометы, которые могут свободно перемещаться в пределах Солнечной системы, периодически приближаться к нам и снова улетать.
Астероиды или метеориты состоят в основном из каменистых пород. А кометы — из смеси льда (водяного, метанового, аммиачного, из диоксида углерода), хотя ученые сравнивают их с «грязным снежком», поскольку в ядре кометы есть примеси минералов и каменистой пыли. Нагреваясь солнцем, замороженные газы испаряются и образуют кому (туманное окружение ядра) и хвост кометы.
Но есть еще много вариаций этих двух видов небесных камней и их гибриды, одним из которых являются темные кометы. У них нет видимых комы и хвоста, но есть другая важная характеристика, которая отличает кометы от астероидов. Это негравитационное ускорение.
Так как комета выбрасывает вещество при таянии льдов, выброс дает ей больший импульс движения, чем у астероида, и ускоряет вращение. О темных кометах мало известно, предполагалось, что их может быть гораздо больше, чем обнаружено до сих пор.
Астрономы изучили свойства семи недавно определенных темных комет, чтобы понять, откуда они произошли и сколько еще их может скрываться рядом с нашей планетой. Анализ ускорения, вращения объектов и динамическое моделирование команды показали, что большинство темных комет в околоземном пространстве произошли из главного внутреннего пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера.
«По нашим оценкам, от 0,5 до 60 процентов всех объектов, сближающихся с Землей, могут быть темными кометами. Во внутреннем главном поясе может быть больше льда, чем мы думали», — астроном Астер Тейлор из Мичиганского университета.
Руководитель исследования Тейлор отмечает, что это мог быть еще один путь, которым вода была доставлена на Землю на заре Солнечной системы. Часть темных комет могла также прибывать из внешнего пояса астероидов.
Одна из семи изученных комет является, по выводам астрономов, крупной наиболее цельной породой, выброшенной из главного пояса. А остальные шесть — «кусочки» таких крупных пород, которые раздробились, покинув пояс и приближаясь к Солнцу.