Астрономы предупреждают: около 60% объектов около Земли могут быть «темными кометами»

Новое исследование их команды показало, что эти таинственные объекты могут составлять до 60% от всех небесных камней в околоземном пространстве, в том числе в главном поясе. А их «тело» все еще может хранить лед, который является ключом к одной из главных загадок — происхождению воды на нашей планете. Выводы исследователей опубликованы в научном журнале Icarus.