Астрономы получили изображение «Темной башни» в космосе

Специалисты Европейской Южной обсерватории (ESO) представили новое изображение кометной глобулы GN 16.43.7.01. Его получили при помощи обзорного телескопа VLT, размещенного в Паранаской обсерватории в Чили.
Астрономы назвали кометную глобулу «Темной башней». Она находится примерно в 500 световых лет от Земли в южном созвездии Скорпиона. GN 16.43.7.01 содержит плотные сгустки газа и пыли, из которых в будущем родятся новые звезды и даже планеты.
Объект получил интересную форму из-за интенсивного облучения радиацией скопления молодых ярких звезд, расположенного за кадром в правом верхнем углу. Это излучение охватило кометную глобулу и окутало ее характерным розовым свечением горячей материи.
Ранее телескоп «Хаббл» получил изображение неправильной галактики.
Анна Морозова