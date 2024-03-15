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Астрономы получили изображение «Темной башни» в космосе

Она получила название из-за причудливых очертаний.
Источник: ESO

Специалисты Европейской Южной обсерватории (ESO) представили новое изображение кометной глобулы GN 16.43.7.01. Его получили при помощи обзорного телескопа VLT, размещенного в Паранаской обсерватории в Чили.

Астрономы назвали кометную глобулу «Темной башней». Она находится примерно в 500 световых лет от Земли в южном созвездии Скорпиона. GN 16.43.7.01 содержит плотные сгустки газа и пыли, из которых в будущем родятся новые звезды и даже планеты.

Объект получил интересную форму из-за интенсивного облучения радиацией скопления молодых ярких звезд, расположенного за кадром в правом верхнем углу. Это излучение охватило кометную глобулу и окутало ее характерным розовым свечением горячей материи.

Ранее телескоп «Хаббл» получил изображение неправильной галактики.

Анна Морозова