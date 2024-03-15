Астрономы получили изображение «Темной башни» в космосе

Астрономы назвали кометную глобулу «Темной башней». Она находится примерно в 500 световых лет от Земли в южном созвездии Скорпиона. GN 16.43.7.01 содержит плотные сгустки газа и пыли, из которых в будущем родятся новые звезды и даже планеты.