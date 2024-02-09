Астрономы показали группу солнечных пятен, которые видно с Марса

Ученые NASA опубликовали изображения огромной группы солнечных пятен, которой присвоили обозначение AR3576. Это скопление простирается более чем на 200 тысяч км поверхности звезды. Запечатлел его марсоход Perseverance, который работает на Красной планете.
AR3576 содержит по меньшей мере четыре темных ядра, каждое из которых больше Земли. Сама группа солнечных пятен более чем в 15 раз превышает диаметр нашей планеты. AR3576 настолько велика, что ее можно увидеть без использования сложного оборудования для наблюдения, пишет Space.com.
Солнечные пятна — это темные, более холодные области на поверхности Солнца, которые могут порождать солнечные вспышки и корональные выбросы массы (КВМ) — крупные выбросы плазмы и магнитного поля звезды. Первые возникают, когда магнитная энергия накапливается в атмосфере и высвобождается в виде интенсивного всплеска электромагнитного излучения.
Они разделены по размеру на буквенные группы, причем X-класс является самым мощным. AR3576 уже изобилует солнечными вспышками М-класса (на уровень ниже X), и прогнозы Национального управления океанических и атмосферных исследований (НОАА) предсказывают, что эти пятна могут стать сильнее.
Сильные солнечные вспышки также могут сопровождаться КВМ. Когда достигнув Земли, они разрушают нашу магнитосферу, что приводит к геомагнитным бурям. Ученые, занимающиеся солнечной и космической погодой, внимательно следят за Солнцем, поскольку энергичные вспышки и КВМ могут вызывать перебои в работе спутников в космосе и даже электронных технологий на Земле.
Недавно ученые сообщили, что Солнце приближается к самому высокому уровню активности. Зафиксировать этот период получится лишь через семь месяцев после его начала.
Олеся Маевская