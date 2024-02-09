Астрономы показали группу солнечных пятен, которые видно с Марса

AR3576 содержит по меньшей мере четыре темных ядра, каждое из которых больше Земли. Сама группа солнечных пятен более чем в 15 раз превышает диаметр нашей планеты. AR3576 настолько велика, что ее можно увидеть без использования сложного оборудования для наблюдения, пишет Space.com.