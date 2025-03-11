Астрономы открыли новый класс ледяных межзвездных объектов

Астрономы определили, что объекты находятся на расстоянии 30000−40000 световых лет от Земли. Один из них двигался с гораздо большей скоростью, чем другой, что указывает на отсутствие связи между ними. Также исследователи отметили отсутствие субмиллиметрового излучения, что необычно для подобных объектов.