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Астрономы обнаружили загадочных «красных монстров» в ранней Вселенной

Используя телескоп Джеймса Уэбба, международная группа исследователей обнаружила три ультрамассивные галактики, которые сформировались всего через миллиард лет после Большого взрыва.

Источник: Газета.Ру

Такие галактики, получившие прозвище «красные монстры» бросают вызов существующим теориям формирования галактик. Работа опубликована в журнале Nature.

До сих пор считалось, что галактики формируются постепенно внутри гало тёмной материи, где не более 20% газа превращается в звезды. Однако данные наблюдений показывают, что некоторые ранние галактики могли формироваться значительно быстрее и эффективнее.

«Это как найти ребёнка, который весит 100 кг,» — сообщил один из соавторов исследования астроном Иво Лаббе из Университета Суинберна.

«Красные монстры» получили своё название из-за высокого содержания пыли, которая придаёт им характерный красный цвет. Их звездообразование почти вдвое эффективнее, чем у менее массивных галактик, а также они демонстрируют невероятную способность обходить замедляющие этот процесс ограничения.

Открытие ставит под сомнение существующие теории эволюции галактик. По словам профессора Стейна Вуйтса, другого соавтора работы, эти монстры каким-то образом избегают препятствий, которые обычно ограничивают эффективность превращения газа в звезды.

Учёные планируют дальнейшие наблюдения за «красными монстрами», чтобы понять, какие условия позволили им так быстро расти. Исследования откроют новые горизонты для изучения ранних этапов формирования Вселенной.