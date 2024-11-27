Астрономы обнаружили загадочных «красных монстров» в ранней Вселенной

Такие галактики, получившие прозвище «красные монстры» бросают вызов существующим теориям формирования галактик. Работа опубликована в журнале Nature.
До сих пор считалось, что галактики формируются постепенно внутри гало тёмной материи, где не более 20% газа превращается в звезды. Однако данные наблюдений показывают, что некоторые ранние галактики могли формироваться значительно быстрее и эффективнее.
«Это как найти ребёнка, который весит 100 кг,» — сообщил один из соавторов исследования астроном Иво Лаббе из Университета Суинберна.
«Красные монстры» получили своё название из-за высокого содержания пыли, которая придаёт им характерный красный цвет. Их звездообразование почти вдвое эффективнее, чем у менее массивных галактик, а также они демонстрируют невероятную способность обходить замедляющие этот процесс ограничения.
Открытие ставит под сомнение существующие теории эволюции галактик. По словам профессора Стейна Вуйтса, другого соавтора работы, эти монстры каким-то образом избегают препятствий, которые обычно ограничивают эффективность превращения газа в звезды.
Учёные планируют дальнейшие наблюдения за «красными монстрами», чтобы понять, какие условия позволили им так быстро расти. Исследования откроют новые горизонты для изучения ранних этапов формирования Вселенной.