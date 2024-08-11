Астрономы обнаружили спутники у сотни астероидов

Астероиды — объекты маленькие, поэтому их волнообразное движение («вихляние») сложно уловить. Чтобы его поймать, требуются данные высокой точности. Попытка выявить это движение в релизе телескопа Gaia DR2 оказалась неудачной.
В релизе Gaia DR3 данные по орбитальному движению более 150 тысяч астероидов получились в 20 раз точнее, чем в релизе DR2. Ученые наконец смогли использовать их для отсева «вихляющих» объектов. Результаты этой работы опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.
Сначала астрономы отобрали из 150 тысяч астероидов 30 тысяч с подходящим для анализа набором последовательных наблюдений. После анализа их движения в выборке осталось 3387 кандидатов в двойные астероиды. Далее ученые проверили эти объекты по физическим параметрам. «Вихляние» должно было совпадать с расчетным, исходя из обычных размеров и плотности таких астероидов. В результате получился список из 358 перспективных кандидатов в двойные астероиды.
В перечень вошли шесть известных двойных астероидов: (1509) Escanglona, (5817) Robertfrazer, (2871) Schober, (4337) Аресибо, (317) Роксана и (18301) Конюхов.
«Мы ожидаем, что у каждого шестого астероида есть компаньон, при этом пока среди миллиона известных астероидов мы нашли лишь 500 двойных объектов. Это открытие показало, что там есть еще много астероидов со спутниками, которые ждут, когда мы их найдем», — рассказали Астрономы.
Следующий анализ данных Gaia планируется на 2026 год. Астрономы намерены сопоставить астрономические наблюдения телескопа с информацией, полученной другими методами.
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Анна Морозова