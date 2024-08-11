Астрономы обнаружили спутники у сотни астероидов

Сначала астрономы отобрали из 150 тысяч астероидов 30 тысяч с подходящим для анализа набором последовательных наблюдений. После анализа их движения в выборке осталось 3387 кандидатов в двойные астероиды. Далее ученые проверили эти объекты по физическим параметрам. «Вихляние» должно было совпадать с расчетным, исходя из обычных размеров и плотности таких астероидов. В результате получился список из 358 перспективных кандидатов в двойные астероиды.