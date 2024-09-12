Астрономы обнаружили сближение двух черных дыр при столкновении галактик



Объекты расположены к нам «относительно близко» к Земле — примерно на расстоянии в 800 млн световых лет. Каждая из черных дыр принадлежит отдельной галактике, которые находятся в процессе слияния.



«Мы пришли к выводу, что, вероятно, наблюдаем две близко расположенные сверхмассивные черные дыры», — сообщила сотрудница Центра астрофизики Гарварда и Смитсоновского института в Кембридже Анна Триндаде Фалькао.



По ее словам, эти черные звезды расположены на расстоянии в 300 световых лет друг от друга и на данный момент сближаются. Их столкновение может произойти через 100 млн лет, подобные слияния — частое явление во Вселенной.



Ранее ученые ИКИ и ИСЗФ РАН сообщили, что выброшенное Солнцем облако плазмы прошло недалеко от Земли в ночь на 11 сентября. Как следует из сообщения на сайте Лаборатории солнечной астрономии, оно разминулось с планетой всего на несколько градусов. При этом, несколько солнечных вспышек «умеренной силы» еще могут настигнуть Землю, уточнили авторы публикации.