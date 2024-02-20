Астрономы обнаружили самый яркий объект Вселенной

Австралийские ученые обнаружили квазар, который в 500 триллионов раз ярче Солнца. Еще интересен тот факт, что найденный астрономический объект питается самой быстрорастущей черной звездой, когда-либо обнаруженный. Об этом пишет The Guardian.
Масса квазара J0529−4351 примерно в 17 миллиардов раз больше массы Солнца. Более того, она растет со скоростью около 370 масс звезды в год. Можно сказать, что черная дыра поглощает одно Солнце ежедневно.
Свет от объекта путешествовал более 12 миллиардов лет, прежде чем достичь Земли. Ученые заметили его впервые при помощи телескопа в обсерватории Сайдинг-Спринг университета Нового Южного Уэльса в Кунабарабране. Затем специалисты подтвердили находку с помощью большого телескопа Европейской Южной обсерватории, основное зеркало которого составляет восемь метров.
Авторы исследования подчеркнули, что обнаруженный квазар — самый яркий объект, когда-либо обнаруженный во Вселенной. Его невероятные темпы роста означают огромное выделение света и тепла. Это означает, что рекорд объекта по этим параметрам вряд ли когда-нибудь будет побит.
Квазар излучает свет аккреционным диском диаметром семь световых лет, что на 50% больше, чем расстояние от Солнечной системы до следующей звезды в Галактике — Альфы Центавра. На нем вещество втягивается в черную дыру и закручивается по спирали, прежде чем пересечь горизонт событий — границу области пространства-времени.
Когда вещество сталкивается с другим материалом, оно выделяет огромное количество света и тепла. По словам ученых, это напоминает очаг магнитной бури с температурой десять тысяч градусов цельсия, «молниями повсюду и ветрами, дующими с такой скоростью, что они облетели бы Землю за секунду».
По словам ученых, многие квазары содержат черные дыры, близкие к аккреции Эддингтона, то есть к максимально стабильной скорости, с которой черная дыра может питаться. Однако объект J0529−4351 все еще остается самым ярким и «голодным».
Команда ученых надеется провести дальнейшие исследования, чтобы найти другие подобные квазары. Несмотря на редкость объекта, специалисты уверены, что в обширном космосе есть объекты, похожие на J0529−4351 или даже больше него.
Ранее телескоп Уэбба обнаружил десятки молодых квазаров.
Анна Морозова