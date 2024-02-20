Астрономы обнаружили самый яркий объект Вселенной

Когда вещество сталкивается с другим материалом, оно выделяет огромное количество света и тепла. По словам ученых, это напоминает очаг магнитной бури с температурой десять тысяч градусов цельсия, «молниями повсюду и ветрами, дующими с такой скоростью, что они облетели бы Землю за секунду».