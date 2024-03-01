Астрономы обнаружили самую тяжелую пару черных дыр в космосе

Обладая новыми знаниями о чрезвычайно большой массе системы, астрономы пришли к выводу, что для того, чтобы замедлить орбиту двойной системы настолько, чтобы приблизить ее так близко, потребовалось бы исключительно большое количество звезд. При этом черные дыры, по-видимому, выбросили почти всю материю вокруг себя, оставив ядро ​​галактики без звезд и газа. Поскольку материала для дальнейшего замедления орбиты пары больше нет, их слияние застопорилось на заключительной стадии.