Астрономы обнаружили неизвестный объект рядом с черной дырой

Однако ученые впервые наблюдали столь необычную форму лучей, обусловленную взаимодействием струи с препятствием — объектом, получившим название C4. Исследователи предполагают, что этот объект может являться массивной звездой или ее газовым потоком. Однако ни одна из этих гипотез пока не нашла подтверждения.