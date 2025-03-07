Астрономы обнаружили ближайшую сверхмассивную черную дыру в соседней галактике

Черная дыра оставалась незамеченной благодаря своей «невидимости» — она не излучает свет и не взаимодействует с окружающей средой так, чтобы ее можно было легко обнаружить. Однако исследователи нашли ее, анализируя данные миссии Gaia Европейского космического агентства. Этот спутник с высокой точностью отслеживает движение звезд.