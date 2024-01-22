Астрономы назвали небесное тело в честь «Барбигеймера»

Источник: University of Chicago / SDSS-V / Melissa Weiss

В честь «Барбигеймера» назвали массивную звезду — Barbenheimer Star, пишет Live Science со ссылкой на заявление астрономов проекта «Слоановский цифровой небесный обзор». Подробности об объекте опубликовали на сервере препринтов arXiv. В числе авторов публикации — астрофизик Александр Цзи из Чикагского университета.

Barbenheimer Star существовала во времена Ранней Вселенной — появилась 13 млрд лет назад, через 700 млн лет после Большого взрыва. Масса названной в честь блокбастеров звезды превышала вес Солнца в 50−80 раз. Она умерла во вспышке сверхновой, выпустив элементы, которые создавались на протяжении всей ее жизни. Эти элементы образовали облака газа, из которых сформировались новые звезды. В их числе красный гигант малой массы J0931+0038, при исследовании которого были найдены доказательства существования Barbenheimer Star.

Состав J0931+0038 поразил ученых — они не видели ничего подобного. Тяжелых элементов в этой звезде больше, чем легких. Обычно все наоборот. Такие пропорции, вероятно, объясняются составом самой Barbenheimer Star.

Еще одна загадка древней звезды связана с ее смертью. Ученые не понимают, почему после гибели столь массивной звезды образовалась сверхновая. По их мнению, Barbenheimer Star должна была пропустить этот этап и сразу превратиться в черную дыру.

J0931+0038 впервые заметили еще в 1999 году благодаря «Слоановскому цифровому небесному обзору». Но до сих пор объект не был должным образом изучен. В новом исследовании J0931+0038 вновь рассмотрели через телескопы «Слоановского цифрового небесного обзора» в Нью-Мексико, а также использовали данные «Гигантского Магелланова телескопа» в Чили.

Историческая драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о создателе атомной бомбы и приключенческая комедия Греты Гервиг «Барби» вышли в прокат в один день. Фильм Нолана стал самым кассовым байопиком в истории. Картина получила «Золотые глобусы» за лучшие фильм, режиссуру, саундтрек, мужскую роль (Киллиан Мерфи) и мужскую роль второго плана (Роберт Дауни-мл.).

Лента Греты Гервиг — самый кассовый мировой релиз в истории Warner Bros. Еще один рекорд проекта: «Барби» стала самой кассовой картиной, снятой женщиной-режиссером.