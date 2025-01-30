Астрономы назвали астероид 2024 YR4 самым опасным для Земли с 2004 года

Создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров пояснил РБК, что при расчете траектории астероида необходимо учитывать множество факторов, включая гравитационное воздействие Земли, Юпитера и других планет, а также давление солнечного света. По его словам, чем дольше ведутся наблюдения за объектом, тем точнее можно определить его траекторию. Так как астероид обнаружен совсем недавно, а возможное столкновение прогнозируется только через восемь лет, уровень неопределенности остается высоким. Егоров считает, что уточненные данные появятся по мере продолжения наблюдений, и уже ближе к 2032 году можно будет говорить о реальной угрозе или ее отсутствии.