Астрономы нашли застывшую во времени черную дыру. Что с ней произошло

Скорее всего, Омега Центавра — остаток ядра небольшой галактики, которую 8−10 млрд лет назад поглотил Млечный Путь. Найденная черная дыра могла бы увеличится в размерах, если бы не слияние галактик. Именно оно привело к тому, что черная дыра не разрослась до размеров сверхмассивной и словно застыла во времени.