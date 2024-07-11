Астрономы нашли застывшую во времени черную дыру. Что с ней произошло

Международная команда астрономов нашла в шаровом звездном скоплении Омега Центавра черную дыру средних размеров. О ее существовании свидетельствует необычное движение семи звезд поблизости. На их скорость влияет гравитационное притяжение черной дыры. Это заметили в ходе 20-летних наблюдений за участком через космический телескоп «Хаббл». Открытие удивило ученых. Долгое время велись споры, существуют ли вообще черные дыры среднего размера. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. Среди авторов научной статьи — Максимилиан Хеберле из Института астрономии общества Макса Планка в Германии. Вкратце о выводах, сделанных учеными, пишет Reuters.
Скорее всего, Омега Центавра — остаток ядра небольшой галактики, которую 8−10 млрд лет назад поглотил Млечный Путь. Найденная черная дыра могла бы увеличится в размерах, если бы не слияние галактик. Именно оно привело к тому, что черная дыра не разрослась до размеров сверхмассивной и словно застыла во времени.
В скоплении Омега Центавра находится около 10 млн звезд. Найденная в нем черная дыра как минимум в 8200 раз массивнее нашего Солнца. Для сравнения: сверхмассивная черная дыра Стрелец A* в Млечном Пути в 4 млн раз массивнее Солнца. В других галактиках есть черные дыры, масса которых превышает массу Солнца в миллиарды раз.
Обнаруженная в Омега Центавре черная дыра находится в 17 700 световых годах от Земли, а Стрелец А* — в 26 700 световых годах.
Световой год — это расстояние, которое свет проходит за год. Оно составляет 9,5 трлн км.
Вероятно, черная дыра средних размеров в Омега Центавре появилась в результате столкновения и слияния массивных звезд на ранней стадии формирования звездного скопления. Такие звезды при столкновении могут образовать еще более массивные звезды, которые преобразуются в черные дыры.