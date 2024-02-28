Астрономы нашли «мертвую» звезду со шрамом от поглощения планеты

На расстоянии 63 световых лет от Земли астрономы нашли «мертвую» звезду — белого карлика WD 0816−310 — с металлическим шрамом на поверхности, пишет Live Science. Он остался от поедания планеты. Открытие было сделано благодаря телескопу Европейской южной обсерватории в Чили.
Подробности приводятся в статье в журнале The Astrophysical Journal Letters. Вкратце об исследовании сообщается в заявлении, опубликованном на сайте EurekAlert!. В числе авторов научной статьи — астроном Стефано Баньюло из Обсерватории и планетария в Арме (Северная Ирландия), Джон Лэндстрит, заслуженный профессор Университета Западного Онтарио (Канада), профессор Джей Фарихи из Университетского колледжа Лондона.
«Известно, что некоторые белые карлики — медленно остывающие угольки звезд, похожих на Солнце, — поедают (cannibalising) куски своих планетарных систем. Теперь мы выяснили, в этом процессе ключевая роль отведена магнитному полю звезды, а в результате него на поверхности белого карлика образуется шрам», — говорит Стефано Баньюло.
WD 0816−310 размером с Землю и был похож на Солнце. Металлический шрам на нем происходит от планетарного фрагмента, который по размерам был близок к второму по величине астероиду в Солнечной системе — Весте. Она в поперечнике достигает 500 км.
Ранее астрономы наблюдали за белыми карликами, по чьей поверхности металлы от разрушенных планет были рассеяны. В случае WD 0816−310 образовался шрам, потому что испарившийся металл был ионизирован и притянут (guided) магнитным полем белого карлика. У этого процесса есть общие черты с тем, как на Земле и Юпитере формируется северное сияние.
Недавно телескоп «Джеймс Уэбб» в ранней вселенной обнаружил галактику, которая способна изменить устоявшиеся представления в космологии. Дело в том, что она настолько большая, что не должна была бы существовать. Галактика содержит очень много звезд — и это поразило ученых. Ведь на момент ее появления еще не накопилось достаточно черной материи, чтобы образовались звезды.