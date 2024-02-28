Астрономы нашли «мертвую» звезду со шрамом от поглощения планеты

Недавно телескоп «Джеймс Уэбб» в ранней вселенной обнаружил галактику, которая способна изменить устоявшиеся представления в космологии. Дело в том, что она настолько большая, что не должна была бы существовать. Галактика содержит очень много звезд — и это поразило ученых. Ведь на момент ее появления еще не накопилось достаточно черной материи, чтобы образовались звезды.