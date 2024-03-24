Астрономы нашли древнейшие «опоры» галактики Млечный Путь

Как показал анализ, что звезды Шакти вращаются дальше от галактического центра и по более круговой орбите, чем у Шивы, но обе структуры содержат светила, которые чрезвычайно бедны металлами. Это означает, что им не хватает более тяжелых элементов, образовавшихся в результате звездного синтеза на более поздних этапах истории Вселенной.