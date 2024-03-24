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Астрономы нашли древнейшие «опоры» галактики Млечный Путь

Немецкие специалисты из Института астрономии Макса Планка в Гейдельберге открыли два гигантских и никогда прежде не наблюдавшихся звездных потока вблизи центра нашей галактики Млечный Путь.

Источник: NASA

Каждая из этих структур содержит до 10 млн звезд, чей возраст составляет 13 млрд лет, что немногим меньше времени существования самой Вселенной. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal (TAJ).

Ученые назвали обнаруженные «реки» звезд Шивой и Шакти в честь пары индуистских божеств, чей союз по легенде принес гармонию в мироздание.

Как показал анализ, что звезды Шакти вращаются дальше от галактического центра и по более круговой орбите, чем у Шивы, но обе структуры содержат светила, которые чрезвычайно бедны металлами. Это означает, что им не хватает более тяжелых элементов, образовавшихся в результате звездного синтеза на более поздних этапах истории Вселенной.

Астрономы считают, что Шива и Шакти, вероятно, содержат некоторые из самых старых звезд Млечного Пути, что делает открытые структуры одними из первых строительных блоков, на которых развивалась наша галактика.