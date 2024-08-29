Астрономы: На Солнце появилось пятно в форме сердца

Ученый подчеркнул, что формы пятен на Солнце недолговечны и, скорее всего, к сегодняшнему дню этот образ уже исчезнет. Пятна возникают из-за воздействия сильных магнитных полей, которые на Солнце очень нестабильны. Богачев также отметил, что за время своего существования пятно в форме сердца не вызвало ни одной вспышки, даже самой слабой.