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Астрономы: На Солнце появилось пятно в форме сердца

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил РИА Новости, что на поверхности Солнца появилось пятно в виде сердца, но оно не просуществует долго.

Источник: NASA

По его словам, пятно действительно имеет забавную форму, но оно очень маленькое. Богачев выразил надежду, что у Солнца все же есть огромное, горячее и доброе сердце. Он также сравнил пятно с мушкой или родинкой, если бы Солнце было девушкой.

Ученый подчеркнул, что формы пятен на Солнце недолговечны и, скорее всего, к сегодняшнему дню этот образ уже исчезнет. Пятна возникают из-за воздействия сильных магнитных полей, которые на Солнце очень нестабильны. Богачев также отметил, что за время своего существования пятно в форме сердца не вызвало ни одной вспышки, даже самой слабой.

— В этом смысле, если уж считать его солнечным сердцем, то оно действительно оказалось добрым, — цитирует Богачева РИА Новости.

Ученый отметил, что если в шутку провести аналогию с человеческим телом, то ближе всего к понятию сердца будет ядро Солнца — раскаленная центральная часть, где происходит реакция, которая дает свет и тепло, которые доходят до Земли.

В конце сентября — первой половине октября пролетающую раз в 70 лет комету можно будет увидеть с территории Сибири.