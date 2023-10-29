Астрономы доказали, что в центре Галактики есть только одна крупная черная дыра

«Вещество, чью массу мы вычислили по вспышкам активности Sgr A*, оказалось сосредоточено в очень небольшой области пространства, а его масса при этом совпадает с теми оценками, которые были получены нашими коллегами для Sgr A* во время наблюдений за звездами, которые периодически удаляются на большие расстояния от черной дыры. Это говорит о том, что в центре Млечного Пути есть только один подобный объект», — заявил соавтор работы из MPE Диогу Рибейру, чьи слова приводит пресс-служба института.

Исследователи пришли к такому выводу при анализе данных, которые были собраны инструментом GRAVITY на европейском оптическом телескопе VLT в чилийской пустыне Атакама. Это высокочувствительный инфракрасный интерферометр, способный очень точно отслеживать положение и вычислять расстояние до даже самых тусклых и малозаметных объектов космоса.

Ученые воспользовались этой особенностью GRAVITY для определения положения и физических свойств трех эпизодов усиленного излучения, возникших в ближайших окрестностях Sgr A* в 2018, 2021 и 2022 годах в результате взаимодействия сверхмассивной черной дыры с вращающимися вокруг нее скоплениями газа и пыли. Яркость этих вспышек, скорость их движения и другие свойства напрямую зависели от массы Sgr A*, что позволило ученым очень точно определить это свойство сверхмассивной черной дыры.

Проведенные ими расчеты показали, что Sgr A* примерно в 4,297 млн раз превосходит Солнце по массе, что очень близко к значению в 4,2−4,3 млн солнечных масс, которое было получено в прошлые десятилетия при наблюдениях за движением звезд вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути.

В дополнение к этому исследователи показали, что вся эта масса сосредоточена в очень небольшой области космоса, которую можно было бы уместить в пространстве между Солнцем и орбитой Меркурия. Это свидетельствует о том, что в центре Млечного Пути отсутствуют другие сверхмассивные черные дыры, помимо Sgr A*, или иные плотные скопления материи, существование которых предполагали некоторые астрономы.

Загадки центра Галактики

В центре предположительно всех галактик мироздания есть одна или несколько сверхмассивных черных дыр. К примеру, в ядре Млечного Пути находится черная дыра Sgr A* (Стрелец А*), о чьем существовании астрономы узнали в начале 1990-х годов по тому, как ее притяжение влияет на орбиты соседних с ней объектов.