Астрономическое лето придет в Северное полушарие 20 июня

20 июня станет днем летнего солнцестояния. В 23:50 мск Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса Мира.
«В Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето, а в Южном полушарии — зима. В Северном полушарии наблюдается самый длинный световой день и самая короткая ночь», — уточнили астрономы, добавив, что в Москве он продлится 17 часов 33 минуты. При этом 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, его длина составляет всего 7 часов.
Солнце в полдень поднимется на максимальную в году высоту — более 57 градусов. В течение нескольких дней оно застынет в этом положении, словно остановится. Именно поэтому явление называют солнцестоянием.
«После летнего солнцестояния высота Солнца в полдень над горизонтом с каждым днем будет уменьшаться, световой день начинает убывать», — пояснили в планетарии.
В это время на широте Санкт-Петербурга и в приполярных широтах Северного полушария наступают белые ночи. 20 июня вблизи Северного полярного круга наступит самый короткий полярный день, который продлится около двух суток: Солнце вообще не будет заходить за горизонт, двигаясь по небесной сфере на одной и той же высоте. В Мурманске сейчас в самом разгаре полярный день, который длится два месяца — с 22 мая по 22 июля.