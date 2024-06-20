Астрономическое лето придет в Северное полушарие 20 июня

В это время на широте Санкт-Петербурга и в приполярных широтах Северного полушария наступают белые ночи. 20 июня вблизи Северного полярного круга наступит самый короткий полярный день, который продлится около двух суток: Солнце вообще не будет заходить за горизонт, двигаясь по небесной сфере на одной и той же высоте. В Мурманске сейчас в самом разгаре полярный день, который длится два месяца — с 22 мая по 22 июля.