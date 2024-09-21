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Астроном Сурдин: вторая Луна на орбите Земли не представляет опасности

Российский астроном прокомментировал открытие ученых из Испании.

Различные астероиды на орбите Земли — не редкое явление, поэтому нет ничего необычного в появлении мини-Луны. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на астронома Владимира Сурдина.

Не так давно астрономы из Испании сообщили, что у Земли скоро появится еще одна Луна.

«Довольно большое скопление мелких астероидов движется рядом с орбитой Земли. Иногда они могут попадать в область, которую контролирует гравитация земного шара. Это приблизительно область в три раза большего размера, чем расстояние от Земли до Луны — около 1,5 млн километра радиус», — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что если какая-то частица или астероид попадет в эту область, то он некоторое время будет находиться около Земли под контролем ее гравитации, но затем, скорее всего, покинет эту область.