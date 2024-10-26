Астроном рассказала, когда жители северного полушария увидят в небе комету

«Комета C/2024 S1 (ATLAS) видна в небольшой телескоп, но только в южном полушарии на утреннем небе. 26 октября 2024 года она появится в поле зрения солнечной космической обсерватории SOHO, что позволит следить за ее судьбой практически в прямом эфире», — сказала Кошман.