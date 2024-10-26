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Астроном рассказала, когда жители северного полушария увидят в небе комету

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Комета C/2024 S1 (ATLAS) пока видна только из южного полушария Земли в телескоп. После прохождения ближайшей к Солнцу точки ее траектории яркость кометы увеличится.

Источник: Sputnik.by

Тогда для жителей северного полушария она будет видна невооруженным глазом, рассказала РИА Новости астроном Московского планетария Людмила Кошман.

«Комета C/2024 S1 (ATLAS) видна в небольшой телескоп, но только в южном полушарии на утреннем небе. 26 октября 2024 года она появится в поле зрения солнечной космической обсерватории SOHO, что позволит следить за ее судьбой практически в прямом эфире», — сказала Кошман.

По ее словам, особенность кометы в том, что при прохождении перигелия 28 октября она может достигнуть минус пятой звездной величины (-5m), что сделает ее видимой даже при дневном свете.

В начале октября к Земле приблизилась недавно открытая комета, известная как C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS. Она не пронеслась, как метеор, а осталась висеть и медленно менять свое положение от ночи к ночи.