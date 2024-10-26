Астроном рассказала, когда жители северного полушария увидят в небе комету

Тогда для жителей северного полушария она будет видна невооруженным глазом, рассказала РИА Новости астроном Московского планетария Людмила Кошман.
«Комета C/2024 S1 (ATLAS) видна в небольшой телескоп, но только в южном полушарии на утреннем небе. 26 октября 2024 года она появится в поле зрения солнечной космической обсерватории SOHO, что позволит следить за ее судьбой практически в прямом эфире», — сказала Кошман.
По ее словам, особенность кометы в том, что при прохождении перигелия 28 октября она может достигнуть минус пятой звездной величины (-5m), что сделает ее видимой даже при дневном свете.
В начале октября к Земле приблизилась недавно открытая комета, известная как C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS. Она не пронеслась, как метеор, а осталась висеть и медленно менять свое положение от ночи к ночи.