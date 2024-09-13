Астроном рассказал о захвате Землей нового спутника

The New York Times отмечает, что астероиды, которые не могут избежать притяжения Земли и в конечном итоге попадают на ее орбиту, называются мини-лунами. Их трудно обнаружить и официально идентифицировать, а иногда они оказываются искусственными объектами — космическим мусором.