Астроном рассказал, когда произойдет максимум метеорного потока Урсиды

«В любом случае, наблюдения Урсидов всегда интересно, и поток может преподнести сюрпризы. В 2024 году условия для наблюдения не очень удачные — убывающая Луна (полнолуние было 15 декабря, а новолуние будет 31 декабря), она восходит ближе к полуночи. Поэтому лучше наблюдать поток в первую половину ночи. Пик активности, по расчетам астрономов, может произойти около 3.00 мск» , — сказал эксперт.