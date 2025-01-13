Астроном рассказал, какое влияние на Землю оказывают дыры на Солнце

Основным результатом действия корональных дыр является рост скорости солнечного ветра в окрестностях Земли. В понедельник, 13 января, эта скорость должна увеличиться примерно с 400 до 600 км в секунду и продержаться на этом уровне всю неделю. Этот рост Богачев назвал значительным, но не слишком опасным.