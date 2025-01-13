Астроном рассказал, какое влияние на Землю оказывают дыры на Солнце

Под корональными дырами подразумеваются крупные солнечные области с открытыми линиями межпланетного поля, вдоль которых плазма имеет возможность беспрепятственно уходить в межпланетное пространство. На изображениях Солнца такие участки видны как более темные.
Данное явление — противоположно солнечной активности, и обычно возникает на спокойном Солнце — в данный момент оно «заметно успокоилось», рассказал астроном.
Основным результатом действия корональных дыр является рост скорости солнечного ветра в окрестностях Земли. В понедельник, 13 января, эта скорость должна увеличиться примерно с 400 до 600 км в секунду и продержаться на этом уровне всю неделю. Этот рост Богачев назвал значительным, но не слишком опасным.
Солнечный ветер приведет к ухудшению обстановки в магнитосфере Земли, но вряд вызовет магнитные бури, подчеркнул руководитель лаборатории.
Он добавил, что корональные дыры могут вызывать бури до третьего уровня, но в данный момент слишком много неопределенных факторов для точного прогноза.
До этого старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев сообщал, что вспышки на Солнце в 2025 году могут отличаться особой мощностью.