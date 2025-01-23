Астроном раскрыл детали выброса черной плазмы на Солнце

«В результате этого выброса никто не пострадал и не пострадает. Вещество, которое было выброшено из Солнца, вернулось обратно к нему в фотосферу, и, собственно, ничего никуда не полетит, никому угрожать не будет. Соответственно, магнитных бурь и еще каких-то возмущений тоже вызывать не должно», — уточнил Наумов.