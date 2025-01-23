Астроном раскрыл детали выброса черной плазмы на Солнце

Как отметил специалист, нейтральный водород поглощает коротковолновое солнечное излучение, то есть загораживает солнечный свет, из-за чего и кажется черным. Для людей такая вспышка опасности не представляет.
«В результате этого выброса никто не пострадал и не пострадает. Вещество, которое было выброшено из Солнца, вернулось обратно к нему в фотосферу, и, собственно, ничего никуда не полетит, никому угрожать не будет. Соответственно, магнитных бурь и еще каких-то возмущений тоже вызывать не должно», — уточнил Наумов.
Астроном подчеркнул, что магнитное поле Земли довольно сильное, чтобы защитить человечество от влияния протуберанцев и других последствий солнечной активности.
Ранее, 22 января, в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения (ИСЗФ СО РАН) сообщили, что на Солнце зафиксировали редчайшее явление — выброс плазмы черного цвета, который длился в течение трех часов. Специалисты отметили, что данное явление выглядит красивым и одновременно «немного жутковатым».
В тот же день сообщалось, что новая мощная вспышка продолжительностью 40 минут зарегистрирована на Солнце. Также отмечалось, что, согласно прогнозам, на Солнце возможны вспышки класса Х.