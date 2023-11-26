09:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Астроном предупредил, что астероид может «сыграть в боулинг» на орбите Земли

Астероид Апофис, который должен пролететь рядом с Землей в 2029 году, может «поиграть в боулинг» на орбите Земли. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

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Источник: CSIRO/A. Cherne

«Теоретическая вероятность, пусть и небольшая, всегда существует, но, по предварительному расчету, Апофис все-таки пролетит немножко в стороне от геостационарных спутников», — приводит РИА Новости слова ученого.

Железнов отметил, что космос является «большим, тогда как “объекты — маленькие”. Как он уточнил, искусственные спутники кружат вдоль экватора с большим наклон орбиты.

По его словам, астероид Апофис «зацепит» орбиту спутников, но вывести из строя сможет «максимум какой-то один» космический аппарат, а это, в свою очередь не грозит заметными последствиями для планеты и ее жителей.

Напомним, в середине июня этого года два крупных и потенциально опасных астероида 1994 XD и 2020 DB5 близко подошли к Земле. Величина космических объектов была почти одинакова и составляла около 400−800 метров.

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