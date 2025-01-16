Астроном назвала дату ближайшего большого парада планет

По ее словам, первыми после захода Солнца появятся Венера и Сатурн. После этого — Нептун, который будет виден только с помощью мощного бинокля или телескопа. Ночью станут заметны Юпитер, Марс и Уран. Астроном уточнила, что за последним также придется следить через телескоп.