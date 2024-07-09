Астроном-любитель создал инфографику с сотнями экзопланет

Первый плакат автор назвал «Ледяные и каменные миры», а второй — «Зоопарк экзопланет». На них изображены около 900 и более 1100 экзопланет соответственно. Все они ранжированы по количеству тепла, которые они получают от своих звезд. Внешний облик планет иллюстратор передал на основе имеющихся астрономических данных.