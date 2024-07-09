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Астроном-любитель создал инфографику с сотнями экзопланет

Все космические объекты находятся за пределами Солнечной системы.

Иллюстратор и любитель астрономии из Словакии Мартин Варгич создал два инфографических плаката с изображением сотен экзопланет. Работы опубликовал портал Universe Today.

Первый плакат автор назвал «Ледяные и каменные миры», а второй — «Зоопарк экзопланет». На них изображены около 900 и более 1100 экзопланет соответственно. Все они ранжированы по количеству тепла, которые они получают от своих звезд. Внешний облик планет иллюстратор передал на основе имеющихся астрономических данных.

Цвета экзопланет основаны на шкале Сударского. Она учитывает различные химические вещества и температуры атмосфер планет. Варджик также использовал существующие иллюстрации экзопланет в качестве источника.

Ранее ученые составили карту порывистых ветров в системе нейтронных звезд.

Анна Морозова